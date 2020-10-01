“إمارة مكة” : القصيدة المتداولة للأمير خالد الفيصل نظمها في أخيه الأمير سعود

المناطق - جدة

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن القصيدة المتداولة للأمير خالد الفيصل على أنها في وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، إنما نظمها الأمير خالد في وفاة أخيه الأمير سعود رحمه الله.

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداولوا ، فيديو قصيدة للأمير خالد الفيصل على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت والتي يقول في مطلعها:

اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ

ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الاذكار

وأكدت الإمارة إن سموه نظمها في أخيه الأمير سعود الفيصل، يرحمه الله.