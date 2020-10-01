نفّذت بلدية محافظة القريات خلال الاسبوع الحالي 293 جولة رقابية ، على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية .
وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن هذه الجولات بتوجيهات ومتابعة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أسفرت عن تحرير مخالفة 36 محل منها اغلاق 4 غير مطبقة الاحترازات والاشتراطات الصحية والبلدية ، كما صادرت 77 كجم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدامي ومنتهية .
كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 285 موقعاً، ورفعت 2165 طناً من النفايات، وأزالت 4354 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات في احياء المحافظة .
واكد المهندس الشمري استمرار الجولات الرقابية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، حرصاً على سلامة المجتمع من أجل وطنٍ آمن ومستقر
بلدية القريات تنفذ 293 جولة على المحال التجارية تسفر عن مخالفة 36 محل
نفّذت بلدية محافظة القريات خلال الاسبوع الحالي 293 جولة رقابية ، على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية .
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