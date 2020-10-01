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بلدية القريات تنفذ 293 جولة على المحال التجارية تسفر عن مخالفة 36 محل

بلدية القريات تنفذ 293 جولة على المحال التجارية تسفر عن مخالفة 36 محل
http://almnatiq.net/?p=908343
المناطق - الجوف

نفّذت بلدية محافظة القريات خلال الاسبوع الحالي 293 جولة رقابية ، على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية .
وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن هذه الجولات بتوجيهات ومتابعة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أسفرت عن تحرير مخالفة 36 محل منها اغلاق 4 غير مطبقة الاحترازات والاشتراطات الصحية والبلدية ، كما صادرت 77 كجم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدامي ومنتهية .
كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 285 موقعاً، ورفعت 2165 طناً من النفايات، وأزالت 4354 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات في احياء المحافظة .
واكد المهندس الشمري استمرار الجولات الرقابية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، حرصاً على سلامة المجتمع من أجل وطنٍ آمن ومستقر

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