احدث الأخبار

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 206402 حالة
أبرز المواد
 باكستان تحتج على إطلاق النار من جانب القوات الهندية على حدودها
أبرز المواد
 الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تطلق الدفعة الثانية من مشروع طوّر إداري
منطقة الحدود الشمالية
 مساعد تعليم الخرج تكرم الفائزات بجائزة العثمان للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس جامعة الجوف
منطقة الجوف
 بلدية القريات تنفذ 293 جولة على المحال التجارية تسفر عن مخالفة 36 محل
منطقة الجوف
 “إمارة مكة” : القصيدة المتداولة للأمير خالد الفيصل نظمها في أخيه الأمير سعود
محليات
 نادي الصقور يعلن عن تقديم مجموعة من المزايا والجوائز للمشاركين في مزاده الأول
أبرز المواد
 تركيا واليونان.. اتفاق على “خط ساخن” لتجنب الاشتباك بالمتوسط
أبرز المواد
 90 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ينخرطون اليوم في التدريب على تطوير الذات والتعلم و التسويق الإلكتروني
محليات
 وزير الداخلية يدشن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض
أبرز المواد
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 206402 حالة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 206402 حالة

أبرز المواد
باكستان تحتج على إطلاق النار من جانب القوات الهندية على حدودها

باكستان تحتج على إطلاق النار من جانب القوات الهندية على حدودها

أبرز المواد
الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

أبرز المواد
جامعة الحدود الشمالية تطلق الدفعة الثانية من مشروع طوّر إداري

جامعة الحدود الشمالية تطلق الدفعة الثانية من مشروع طوّر إداري

منطقة الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس جامعة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=908347
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ، يرافقه عدد من وكلاء وعمداء الجامعة .
واستمع سموه لإيجاز من رئيس الجامعة عن سير العملية التعليمية في الجامعة ،كما تسلم سموه التقرير الخاص بالفعاليات والأنشطة التي نظمتها الجامعة بجميع فروعها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الدور الفاعل للجامعة في سبيل إعداد المخرجات المؤهلة والتفاعل مع مختلف المناسبات والفعاليات.

روابط ذات صلة

بلدية القريات تنفذ 293 جولة على المحال التجارية تسفر عن مخالفة 36 محل

بلدية القريات تنفذ 293 جولة على المحال التجارية تسفر عن مخالفة 36 محل
مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم الموظفين المميزين وأفضل مركز لشهر سبتمبر

مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم الموظفين المميزين وأفضل مركز لشهر سبتمبر
أمير الجوف يفتتح المعرض السنوي لتطبيق “عصرة” الإلكتروني

أمير الجوف يفتتح المعرض السنوي لتطبيق “عصرة” الإلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*