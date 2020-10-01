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مساعد تعليم الخرج تكرم الفائزات بجائزة العثمان للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة

مساعد تعليم الخرج تكرم الفائزات بجائزة العثمان للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة
http://almnatiq.net/?p=908351
المناطق - الرياض

كرّمت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة شادية بنت سعيد القحطاني اليوم الخميس الفائزات بجائزة الأستاذ محمد العثمان للأداء التعليمي المتميز  في دورتها الثالثة .

وتأتي الجائزة، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين إدارة تعليم الخرج ورجل الأعمال محمد العثمان إذ تميزت أعمال الدورة الثالثة من الجائزة بالقيمة التعليمية والإدارية العالية وفق أطر الجائزة ، وتوزعت الجوائز والتي قيمتها ( 300) الف ريال على النحو التالي: فئة القائد مقعدين بنين _ بنات وفئة المعلم عشرة مقاعد. بنين _ بنات ؛ حيث فازت عن فئة القائدة الأستاذة هياء العثمان قائدة ابتدائية تحفيظ القرآن الثانية

وتوجت المعلمات منيرة الدليمي من الثانوية الأولى بالمركز الأول ، حصة المبارك متوسطة الجامعة الأهلية المركز الثاني ، موضي الشلوي المتوسطة السابعة المركز الثالث ، منيرة العويس المتوسطة “١٢” المركز الرابع مع حجب المركز الخامس .

وتوجهت القحطاني بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح الجائزة في دورتها الثالثة من فريق العمل المنظم، ولجنة التحكيم، والمشاركات .. مقدمة التهنئة للفائزات لتميزهم وحصولهم على هذا التتويج المستحق، ولمركز التميز المؤسسي لجهودهم في إنجاح الجائزة معبرة عن شركها وتقديرها. لرجل الأعمال محمد العثمان على دعمه. للمتميزين والمتميزات من منسوبي التعليم ..

من جانبها قدمت مساعد مدير مركز التميز المؤسسي د. نورة الشلوي شكرها وتقديرها لمدير التعليم على دعمه اللامحدود للمركز ومنسوبيه ولمساعدة مدير التعليم. على تشجيعها للمتميزين مقدمة التهنئة لكافة الفائزين والفائزات بجائزة العثمان

يذكر أن “جائزة العثمان “شهدت في دورتها الثالثة إقبالاً كبيراً، حيث شارك أكثر من ( 35 ) قائداً وقائدة و( 87 ) معلماً ومعلمة ..

وفي الختام قامت مساعد مدير التعليم بتوزيع الشهادات التقديرية والجوائز المالية على الفائزات

حضر التكريم مساعدة مدير التميز المؤسسي د. نورة الشلوي ، رئيسة قسم قضايا شاغلات الوظائف التعليمية الأستاذة عفاف الجميعة ، رئيسة الإشراف التربوي. الأستاذة هدى العتيبي
مساعدة مدير شؤون المعلمين الأستاذة ليلى الشهراني ، مساعدة مدير الإعلام والاتصال الأستاذة فاطمة العثمان، مشرفة الشؤون التعليمية د. فاطمة صفحي ، مشرفة القيادة المدرسية الأستاذة نورة الشهراني . ، وحضرت كذلك جميع الفائزات

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