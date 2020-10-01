جامعة الحدود الشمالية تطلق الدفعة الثانية من مشروع طوّر إداري

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أطلقت جامعة الحدود الشمالية،اليوم الدفعة الثانية من مشروع طوّر إداري ، وذلك لتطوير مهارات موظفي وموظفات الجامعة، وصقل خبراتهم لرفع مستوى أدائهم المؤسسي، والرقي بمنظومة العمل الإداري.

وأوضحت الجامعة أن المشروع يهدف إلى التطوير والارتقاء بأداء الموظف الإداري بالجامعة، والاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق ممارسات الموارد البشرية، والتي تشمل المشاركة في الاستقطاب والتدريب والتقييم والتحفيز الوظيفي، بالإضافة إلى تفعيل برامج يوم الموظف، وبيت الموظف، والعمل على بناء قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالموظفين، وإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات الإلكترونية لموظفي الجامعة، والتي تشمل البرامج التدريبية وعمليات التقييم والتحفيز بالإضافة إلى البرامج والفعاليات الخاصة بالموظفين، والإشراف على اللجان المختصة بتحقيق أهداف المشروع كجائزة الموظف المثالي، ووضع الخطط والآليات التحسينية.

يذكر أن الدفعة الثانية أطلقت فور انتهاء الشريحة التأسيسية للدفعة الأولى من البرنامج، والتي تضمنت عددًا من الدورات كدورة: أساسيات تطبيقية في إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية، ومصطلحات عملية باللغة الإنجليزية، ومهارات الاتصال وأخلاقيات التعامل في بيئة العمل، واستخدام الحاسب الآلي، واستخدام البرامج والوسائل الإلكترونية في بيئة العمل، ومهارات تنظيم العمل المكتبي