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باكستان تحتج على إطلاق النار من جانب القوات الهندية على حدودها

باكستان تحتج على إطلاق النار من جانب القوات الهندية على حدودها
http://almnatiq.net/?p=908358
المناطق - الرياض

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسياً رفيعاً في السفارة الهندية لدى إسلام آباد، احتجاجاً على عمليات إطلاق النار التي نفذتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري: “أنه سُلم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على عمليات القصف الهندية التي أدت إلى إصابة مدني بجروح “.
وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل، مشيراً إلى أن عمليات القصف من الجانب الهندي تعتبر انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصل إليه بين البلدين عام 2003.

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