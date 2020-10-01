سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 45,342 إصابة مؤكدة و 1,030 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,213,419 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 206,402 حالة وفاة.
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 206402 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 45,342 إصابة مؤكدة و 1,030 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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