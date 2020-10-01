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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في صعدة

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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في صعدة
http://almnatiq.net/?p=908364

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، محاولة تسلل نفذتها مجاميع لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.
وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود في جبهة باقم بمحافظة صعدة “، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مصرع تسعة عناصر من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
وأشار العميد الباهلي إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عربات محملة بتعزيزات قادمة من مثلث الربوعة كانت متجهه لإسناد المجاميع الحوثية وقُتل وأصيب من كان على متنها.

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