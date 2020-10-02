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رئيس الوزراء اليمني: تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى عدن سيحل كثيراً من التحديات

رئيس الوزراء اليمني: تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى عدن سيحل كثيراً من التحديات
http://almnatiq.net/?p=908367
المناطق - الرياض

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الجهود الأممية لتحقيق السلام، والخطوات التي أُنجزت لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى الترتيبات النهائية لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها السياسية والعسكرية والأمنية، مؤكداً أن تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن سيحل كثيراً من الإشكالات والتحديات القائمة.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة تجاه تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي واستمرار تصعيدها العسكري، ومنع الفريق الأممي من صيانة وتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية.
من جهته، جدد السفير الفرنسي التأكيد على دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن، والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة.. متمنياً لرئيس الوزراء اليمني التوفيق في تشكيل الحكومة الجديدة.

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