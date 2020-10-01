الخارجية الأمريكية تخفض عدد اللاجئين في العام المقبل

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لن تقبل أكثر من 15 ألف لاجئ خلال العام المقبل، في خفض جديد لعدد اللاجئين الذي كان في العام الماضي يصل إلى 18 ألف لاجئ.

وقالت في بيان صادر اليوم: إن الولايات المتحدة ترغب بمساعدة النازحين في أقرب مكان ممكن من أوطانهم، ليتمكنوا من العودة لديارهم.

وأضاف البيان: “أنه من خلال التركيز على إنهاء الصراعات التي تؤدي إلى النزوح في المقام الأول، ومن خلال تقديم المساعدة الإنسانية في الخارج لحماية ومساعدة النازحين، يمكننا منع الآثار المزعزعة للاستقرار على البلدان المتضررة وجيرانها “.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية في عام 2019، وما يقرب من 70 مليار دولار على مدى العقد الماضي.

وأشار البيان إلى أن قرار تقليص عدد اللاجئين، يرمي إلى إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لا سيما في ضوء جائحة كوفيد-19 التي لا تزال مستمرة حول العالم.