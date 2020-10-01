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وزير الخارجية اليمني يحذر من تداعيات تعنت الحوثي تجاه خزان صافر النفطي

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وزير الخارجية اليمني يحذر من تداعيات تعنت الحوثي تجاه خزان صافر النفطي

وزير الخارجية اليمني يحذر من تداعيات تعنت الحوثي تجاه خزان صافر النفطي
http://almnatiq.net/?p=908369

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع السفير الصيني لدى بلاده كانغ يونغ مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين وآفاق تطويرها، بالإضافة تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء موقف بلاده الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مثمناً في الوقت نفسه دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.
وحذر الوزير الحضرمي خلال اللقاء من تداعيات استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي العائم، لافتاً الانتباه إلى أهمية مواصلة الضغط باتجاه حل هذه القضية التي لا تحتمل التأخير والتسويف تحت مبررات واهية، والعمل بشكل فوري على تلافي حدوث كارثة بيئة واقتصادية ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة وخطوط الملاحة الدولية.
من جهته، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.

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