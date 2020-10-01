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اتفاقية تعاون لخدمة اليتيمات المشمولات بالرعاية في دور الإيواء بالرياض

اتفاقية تعاون لخدمة اليتيمات المشمولات بالرعاية في دور الإيواء بالرياض
http://almnatiq.net/?p=908374
المناطق - الرياض

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم مع مركز احتواء للإستشارات النفسية والأسرية اتفاقية تعاون مشترك لخدمة اليتيمات المشمولات بالرعاية في دار التربية الإجتماعية للبنات بالدرعية والكادر النفسي العامل معهم .

وقع الإتفاقية من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ومديرة مركز احتواء للإستشارات النفسية والأسرية أ. علياء البازعي وتتضمن الاتفاقية تقديم البرامج التدريبية والإرشادية والجلسات والإستشارات النفسية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية المتنوعة لفتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية بالإضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي العامل معهم لمساعدتهم على تجاوز بعض الصعوبات التي قد تعترضهم.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال هذه الاتفاقية الى تطوير الخدمات التي تتلقاها الفئات المستفيدة في دور الإيواء وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية في الدولة.

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