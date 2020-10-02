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تعيين الأمير متعب رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية

تعيين الأمير متعب رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=908380
المناطق - الرياض

عقد مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية بعضوية أصحاب السمو الملكي أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعه التاسع بمقر المؤسسة في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020م؛ لمناقشة أعمال المؤسسة ومشاريعها.

وقد استعرض المجلس جدول أعماله وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، حيث تمت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، مثمنين جهود سموه الكريم التي بذلها من أجل خدمة الأهداف الإنسانية التي ترتكز عليها المؤسسة منذ تأسيسها.

وأقر المجلس تعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس الأمناء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز- الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة منذ الحادي والعشرين من يونيو 2016م- وكذا إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

كما اطلع المجلس على تقرير بالمنجزات التي تحقَّقت، وتم استعراض ومناقشة المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وجرى التأكيد على الاستمرار في تحقيق الأهداف السامية لرؤية الملك المؤسّس -رحمه الله-، للإسهام في الأعمال الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى خدمة الدين والوطن والأمة والإنسانية جمعاء، ونشر التسامح والسلام، وتحقيق الرفاهية، حيث تتواصل أعمال المؤسسة في (17) دولة حول العالم حتى اليوم.

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