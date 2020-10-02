احدث الأخبار

الهيئة العامة للزكاة والدخل : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%
أبرز المواد
 تونس.. كورونا يفرض حظر تجول في ولايتين
أبرز المواد
 بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر
أبرز المواد
 البلديات الفرعية بأمانة الجوف تنفذ 1250 جولة وتغلق 21 منشأة وتصادر 345 كجم من المنتجات والأغذية
منطقة الجوف
 الجدعان يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: نهب ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة
أبرز المواد
 3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي
أبرز المواد
 فرق عمل وموقع إلكتروني لمسابقة ” مدرستي” بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير توقع عددًا من المشاريع البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال
منطقة عسير
 “الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها
أبرز المواد
 علماء ينجزون أدق قياس لكمية المادة الإجمالية في الكون
أبرز المواد
الهيئة العامة للزكاة والدخل : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%

الهيئة العامة للزكاة والدخل : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%

أبرز المواد
تونس.. كورونا يفرض حظر تجول في ولايتين

تونس.. كورونا يفرض حظر تجول في ولايتين

أبرز المواد
بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

أبرز المواد
البلديات الفرعية بأمانة الجوف تنفذ 1250 جولة وتغلق 21 منشأة وتصادر 345 كجم من المنتجات والأغذية

البلديات الفرعية بأمانة الجوف تنفذ 1250 جولة وتغلق 21 منشأة وتصادر 345 كجم من المنتجات والأغذية

منطقة الجوف

وزير الإعلام اليمني: نهب ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي

وزير الإعلام اليمني: نهب ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي
http://almnatiq.net/?p=908412
المناطق - واس

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30 في المئة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب‏.
وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) اليوم: إن النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الميليشيا على اليمنيين.
وأشار إلى أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة خمس سنوات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها‏.
ولفت الانتباه إلى أن هذه السياسات الإجرامية تؤكد عدم اكتراث ميليشيا الحوثي بالأوضاع الإنسانية والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي.

روابط ذات صلة

الهيئة العامة للزكاة والدخل : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%

الهيئة العامة للزكاة والدخل : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%
تونس.. كورونا يفرض حظر تجول في ولايتين

تونس.. كورونا يفرض حظر تجول في ولايتين
بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*