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البلديات الفرعية بأمانة الجوف تنفذ 1250 جولة وتغلق 21 منشأة وتصادر 345 كجم من المنتجات والأغذية

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البلديات الفرعية بأمانة الجوف تنفذ 1250 جولة وتغلق 21 منشأة وتصادر 345 كجم من المنتجات والأغذية

البلديات الفرعية بأمانة الجوف تنفذ 1250 جولة وتغلق 21 منشأة وتصادر 345 كجم من المنتجات والأغذية
http://almnatiq.net/?p=908418
المناطق - الجوف
نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالبلديات الفرعية 1250 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للتأكد من الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه تم خلال الجولات إغلاق 21 منشأة، ورصد 44 مخالفة، وإنذار 97 منشأة، ومصادرة وإتلاف 345 كجم من المنتجات والأغذية، مضيفاً أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الإلتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.
وأكد الحموان حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على متابعة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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