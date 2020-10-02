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بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

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بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر

بعد إصابة مستشارته.. ترمب وميلانيا في الحجر
http://almnatiq.net/?p=908421
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إصابة مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا. وقال في مداخلة مع فوكس نيوز : “أنا وميلانيا خضعنا لفحص كورونا، وسنعرف النتائج الليلة أو غداً”.

ثم أوضح لاحقا في تغريدة على حسابه على تويتر، أنه سيخضع والسيدة الأولى للعزل الصحي، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا.

 في حين لفتت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن عزل الرئيس وزوجته قد يستمر مبدئيا لخمسة أيام حتى الحصول على نتائج قاطعة بعدم إصابتهما.

ومتحدثاً عن مستشارته قال ترمب: “هوب التي عملت بجد وكد طويلاً دون أن تأخذ حتى قسطا من الراحة، تأكدت إصابتها بكوفيد 19، إنه لأمر فظيع!”.

كما أكد مجددا أنه خضع وميلانيا للفحص وينتظران النتائج، بينما بدآ في تنفيذ الحجر المفروض طبياً.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً كان أعلن في وقت سابق، إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بالفيروس.

وأوضح أن هيكس رافقت ترمب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية الأولى التي اتسمت بالحدة بين الرئيس ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

في حين لفت صحافيون أميركيون إلى أن المستشارة المصابة رافقت ترمب أيضا على متن رحلته الرئاسية إلى مينيسوتا الأربعاء، حيث التقى الرئيس تجمعا انتخابيا حاشداً.

وفي سياق آخر، أعلن ترمب أن “على جو بايدن أن يعتذر عن مواقفه بشأن العنصرية في بلادنا”. وأشار إلى أن “الاستطلاعات المتعلقة بالمناظرة أثبتت شعبيتي لدى مختلف المجتمعات”.

كما اعتبر أن “أسلوب بايدن يقوم على الفوضى والأكاذيب والتضليل”، قائلاً: “بايدن من النوع الذي يلجأ للغش عند الخسارة”.

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