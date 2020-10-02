يحسن عزاكم يا أهل العزم والطيب ويحسن عزانا في صباح المحبة.. مرثية للأمير بدر بن عبدالمحسن في أمير الكويت

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نعى الأمير بدر بن عبدالمحسن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مرثية بصوته، لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وأعاد نشرها مشاهير في الوطن العربي محبين للأمير الراحل.

وقال الأمير بدر في مرثيته “يحسن عزاكم يا اهل العزم والطيب ويحسن عزانا في صباح المحبة.. احنا الكويت في حزنها ما بها ريب والعهد عهد الدم ليه ما نكتبه”.

وكان قد أُعلِن في 29 سبتمبر 2020، عن وفاة الأمير صباح الأحمد في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 91 عامًا، حيث نعاه الديوان الأميري في الكويت في بيان تلاه علي الجراح الصباح، جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.