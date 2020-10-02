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“الأمن البيئي” تضبط مخالفات في عدد من المناطق .. وتحيل المخالفين للجهات المختصة

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“الأمن البيئي” تضبط مخالفات في عدد من المناطق .. وتحيل المخالفين للجهات المختصة

“الأمن البيئي” تضبط مخالفات في عدد من المناطق .. وتحيل المخالفين للجهات المختصة
http://almnatiq.net/?p=908464
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها خلال الفترة من 29 محرم إلى 13 صفر 1442هـ في محميات الملك عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، 28 مخالفا لأنظمة الصيد وبحوزتهم 38 بندقية نارية وهوائية، و16937 طلقة متنوعة الاستخدام، إضافة إلى 339 مصيدا وعدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في الصيد.
كما تم ضبط ( 9 ) مخالفات إضرار بالأشجار والنباتات في متنزه السودة، ومخالفات لأنظمة الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وفي محمية شرعان.
وتم تحريز المضبوطات المستخدمة في الصيد، وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً للأنظمة البيئية ولوائحها التنفيذية.
وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد / رائد المالكي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي انطلاقا من مسؤوليتها في ردع المخالفات وتحقيق الالتزام البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأهاب المتحدث، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مثمناً تعاونهم مع القوات في المحافظة على البيئة.

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