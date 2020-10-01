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مدير تعليم تبوك: مسابقة “مدرستي الرقمية” تبرز قصص نجاح رحلة التعليم عن بُعد

مدير تعليم تبوك: مسابقة “مدرستي الرقمية” تبرز قصص نجاح رحلة التعليم عن بُعد

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مدير تعليم تبوك: مسابقة “مدرستي الرقمية” تبرز قصص نجاح رحلة التعليم عن بُعد

مدير تعليم تبوك: مسابقة “مدرستي الرقمية” تبرز قصص نجاح رحلة التعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=908470
تبوك- فايز السميري:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية تحقيق مسابقة “مدرستي الرقمية” أهدافها النوعية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي، وترسيخ الوعي المهني للمنظومة التعليمية وذلك خلال لقائه أمس بأعضاء اللجنة التنفيذية للمسابقة.
وأشار إلى تكثيف الجهود بما يتعلق بالمسابقة ومن ذلك تعزيز دور المدارس ودعمها وتقديم الأفكار النوعية التي تعزز للمشروع الوطني الذي أطلقته وزارة التعليم والمتمثل في منصة مدرستي لاستكمال رحلة التعليم عن بعد ومشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.
واستعرض مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري خلال اللقاء الدليل الإجرائي للمسابقة الذي أعده مركز التميز بإشراف اللجنة التنفيذية للمسابقة والإطار العام للجائزة، مبيناً أن المسابقة تمر بثلاث مراحل: الأولى الانتهاء من رفع المشاركات الطلابية حتى 26 /3/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى المدرسة في 11 /4/ 1442هـ والتكريم على مستوى المدرسة بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الثانية على مستوى مكتب التعليم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس في 14 /4/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى مكاتب التعليم مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول والتكريم في بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الأخيرة على مستوى الإدارة التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة وإعلان النتائج في 4 /6/ 1442هـ والتكريم على مستوى المنطقة بداية الفصل الدراسي الثاني.

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