تورّط مواطنَيْن في سرقة متاجر وشركات ومخيمات بالرياض والمزاحمية

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، من القبض على مواطنين اثنين، ارتكبا جرائم سرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر بعدة أحياء في الرياض. وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنين اثنين في العقدين الثالث والرابع، لتورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر ومباني الشركات والمخيمات، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ومحافظة المزاحمية. وأضاف الرائد الكريديس، أنه تم ضبطهما وهما يقودان مركبةً مسروقة، وعثر بداخلها على أجهزة كهربائية وإلكترونية مسروقة، بالإضافة إلى أدوات يستخدمانها في جرائمهما. وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.