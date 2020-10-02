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جامعة الحدود الشمالية تطلق مشروع الهيكلة الأكاديمية للكليات والبرامج والتخصصات الجامعية

جامعة الحدود الشمالية تطلق مشروع الهيكلة الأكاديمية للكليات والبرامج والتخصصات الجامعية

أبرز المواد

جامعة الحدود الشمالية تطلق مشروع الهيكلة الأكاديمية للكليات والبرامج والتخصصات الجامعية

جامعة الحدود الشمالية تطلق مشروع الهيكلة الأكاديمية للكليات والبرامج والتخصصات الجامعية
http://almnatiq.net/?p=908477
المناطق_عرعر

بناءً على توجيهات معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، لتقييم وتطوير التخصصات والبرامج الجامعية، وهيكلة كليات الجامعة بما يتسق مع مبادرات الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة ٢٠٢٠-٢٠٢٥م وبمتابعة من سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني، وبإشراف سعادة مساعد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهند المطيري، اطلقت وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية مشروع الهيكلة الأكاديمية للكليات والبرامج والتخصصات الجامعية ضمن أربعة محاور انطلاقاً من مبادرة هيكلة الكليات والتخصصات المنبثقة من الخطة الإستراتيجية الجديدة 2020-2025 ووفق رؤية المملكة 2030. حيث أكد الدكتور فراس المدني بأن الهيكلة ستكون وفق أربعة محاور تمثل توجهات الجامعة وهوية الجامعة في تخصصات التعدين والمتمثلة بمحور تخصصات التعدين والطاقة المتجددة، ومحور تخصصات المرأة والطفولة، ومحور التخصصات الصحية، ومحور التقنية وإدارة الأعمال، حيث يترأس الدكتور مهند المطيري اللجنة التي تم تشكيلها لتطوير كل محور، ضمن جدول زمني محدد يبين المهام المنوطة بكل فريق ومن خلال إقامة ورش عمل يشارك بها المختصون والمهتمون من داخل وخارج الجامعة، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى وتقارير ضمان الجودة بالتعاون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومنصة المرصد الوطني للعمل لاختيار تخصصات تستهدف سوق العمل والمنطقة بشكل خاص.
من جانبه أوضح الدكتور مهند المطيري بأن المشروع قد بدأ العمل به وفق الجدول الزمني المحدد لرسم خطة تنفيذية للبدء بالهيكلة والتي تتسق مع توجه الجامعة في خلق بيئة جامعية جاذبة وتخصصات نوعية تمكن طلاب وطالبات الجامعة من اكتساب المعارف والكفاءات المطلوبة لسوق العمل وفق مبادرة الكفاءات الأساسية التي تهدف إلى التحول إلى التعلم القائم على الكفاءات.

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