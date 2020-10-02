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لضمان سلامة الأرواح.. وزير البلديات يوجه بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر السيول

لضمان سلامة الأرواح.. وزير البلديات يوجه بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر السيول

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لضمان سلامة الأرواح.. وزير البلديات يوجه بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر السيول

لضمان سلامة الأرواح.. وزير البلديات يوجه بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر السيول
http://almnatiq.net/?p=908478

وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الامطار والسيول في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ جميع الاجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد معالي الأستاذ الحقيل على تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

وتضمنت توجيهات معاليه أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الكبيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام ١٤٤٢ هـ.

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