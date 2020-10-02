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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي

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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي
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المناطق_الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يشارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والمقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان يوم غدٍ السبت 1442/2/16هـ الموافق 3 أكتوبر 2020م.

الجدير بالذكر أن معاليه سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

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