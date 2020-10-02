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وكيل إمارة الرياض يزور سفارة الكويت لتقديم واجب العزاء
http://almnatiq.net/?p=908510
المناطق_الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قام معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بزيارة اليوم , لسفارة دولة الكويت بالرياض قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ .

ونقل معاليه تعازي ومواساة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة دوّن معاليه كلمة في سجل السفارة جاء فيها : الحمد لله على قضائه لقد فقدت الأمة العربية والاسلامية والعالم قبل الاشقاء في الكويت ونحن بالمملكة العربية السعودية قامة سياسية وقائداً فذاً نذر نفسه لشعبة ودولته وأمته ـ رحمه الله ـ ، ومآثر سموه لايمكن حصرها في سجل تأبين، وأنا هنا اليوم أنقل أحر تعازي سمو سيدي أمير الرياض الذي كلفني شخصياً، وكذلك تعازي سمو سيدي النائب، ولا أجد ما اكتبه فيعجز القلب ويتوقف اللسان ولا أقول إلا ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين أننا نعزي أنفسنا بسمو الشيخ صباح رحمه الله، وحفظ الله الكويت الشقيقة الحبيبة بقيادة سمو الشيخ نواف الاحمد الصباح وحفظ الله أسرة آل صباح الكرام الأعزاء والشعب الكويتي وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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