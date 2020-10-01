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بلدية القطيف تتلقى 828 بلاغا خلال شهر

بلدية القطيف تتلقى 828 بلاغا خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=908534
المناطق_الدمام

تلقت إدارة الطوارئ والبلاغات في بلدية محافظة القطيف عبر مركز البلاغات “940”خلال شهر سبتمبر الماضي، “828” بلاغاً، بمختلف مدن وبلدات المحافظة، تم التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع الوكالات والإدارات والبلديات التابعة لبلدية القطيف.

وقد توزعت البلاغات على كافة البلديات ومكاتب الخدمات بـ 105 بلاغاً لبلدية وسط القطيف، و146 بلاغاً لبلدية تاروت، و134 بلاغاً في صفوى، و100 بلاغ في بلدية سيهات، و53 بلاغاً في بلدية عنك، و32 بلاغاً في مكتب خدمات العوامية، و18 بلاغاً في مكتب خدمات الجارودية، و10 بلاغات في مكتب خدمات أم الحمام.

وأوضحت البلدية بأنها قامت بمعالجة 598 بلاغاً منها و230 بلاغاً ما زالت تحت الإجراء والمعالجة لارتباطها بجهات خدمية أخرى.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلاغات المتعلقة بالنظافة العامة وصحة البيئة وتأهيل الطرق والإنارة حازت على النصيب الأكبر من البلاغات، لافتاً إلى أن النظام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين للتواصل إلكترونياً مع البلدية دون الحاجة إلى زيارتها حضورياً لما يتميز به من إمكانية تفاعليه مع المستفيدين وخدمتهم إلكترونياً،  مما يسهم في التيسير على المواطن وتقديم المعلومات الخاصة بملاحظاته دون عناء، الأمر الذي يمثل تعاوناً وتكاملاً بين البلدية والمواطن وهو ما تسعى إليه من كسب رضا المستفيدين كونهم الرقيب الأول في الميدان والعمل على معالجة جميع البلاغات بدقة وسرعة عالية.

داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات فيما يخص الخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات 940، أو من خلال حسابات البلدية الرسمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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