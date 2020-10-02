السفير المعلمي يشارك في الحفل الافتراضي بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس الصين

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شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جيون بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأكد معالي السفير عبدالله المعلمي على أواصر الصداقة والشراكة التاريخية التي تجمع المملكة والصين، متمنياً لجمهورية الصين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

شارك في الحفل الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.