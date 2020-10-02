البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته

المناطق - وكالات

أصدر البيت الأبيض، الجمعة، بيانا بشأن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قال فيه إن معنويات الرئيس جيدة، وظهرت عليه أعراض طفيفة.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يقوم بكل مسؤولياته.

وبشأن المخالطين لترامب، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تعقب كل الأشخاص المخالطين للرئيس.

من جانبها، قالت ميلانيا ترامب: “أعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا وأشعر أني على مايرام وأتطلع للتعافي سريعا”.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وبشأن نتيجة فحص نائب الرئيس الأميركي، فقد أكد ديفين أومالي المتحدث باسم مايك بنس أن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها جاءت سلبية.

وذكر أومالي على “تويتر”: “هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء”.

من جانبه، تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المرتقبة جو بايدن الجمعة الشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا من “كوفيد-19”.

وقال بايدن: “نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته”.

ونشرت كامالا هاريس، التي اختارها بايدن نائبة له، تغريدة مشابهة قائلة إنها وزوجها دوغ “متضامنان مع عائلة ترامب بأكملها”.