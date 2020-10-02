احدث الأخبار

البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته
أبرز المواد
 ‏إصدار لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
أبرز المواد
 مدير تعليم حائل يلتقي مديرات ورئيسات مكاتب التعليم بالمنطقة
منوعات
 الأمير تركي بن طلال يدشن رحلة رحالين سعودي ومغربي إلى مدينة الرياض
الرياضة
 السفير المعلمي يشارك في الحفل الافتراضي بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس الصين
أبرز المواد
 الحج والعمرة تصدر 108,041 تصريحًا في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق “اعتمرنا”
أبرز المواد
 بلدية القطيف تتلقى 828 بلاغا خلال شهر
المنطقة الشرقية
 ” ندوة افتراضية ” لاستعراض تاريخ المملكة بـ ” تعليم شمال جدة “
أبرز المواد
 بعد إصابتهما بكوفيد-19.. البيت الأبيض يتعقّب مخالطي ترامب وزوجته
أبرز المواد
 “لاجل مجتمع خالٍ من العنف” حملة توعوية بفرع الموارد البشرية بالرياض
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يزور سفارة الكويت لتقديم واجب العزاء
أبرز المواد
 العثور على مفقودة الطائف متوفاة في وادي العرج
أبرز المواد
البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته

البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته

أبرز المواد
‏إصدار لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

‏إصدار لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أبرز المواد
مدير تعليم حائل يلتقي مديرات ورئيسات مكاتب التعليم بالمنطقة

مدير تعليم حائل يلتقي مديرات ورئيسات مكاتب التعليم بالمنطقة

منوعات
الأمير تركي بن طلال يدشن رحلة رحالين سعودي ومغربي إلى مدينة الرياض

الأمير تركي بن طلال يدشن رحلة رحالين سعودي ومغربي إلى مدينة الرياض

الرياضة

البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته

البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته
http://almnatiq.net/?p=908561
المناطق - وكالات

أصدر البيت الأبيض، الجمعة، بيانا بشأن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قال فيه إن معنويات الرئيس جيدة، وظهرت عليه أعراض طفيفة.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يقوم بكل مسؤولياته.

وبشأن المخالطين لترامب، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تعقب كل الأشخاص المخالطين للرئيس.

من جانبها، قالت ميلانيا ترامب: “أعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا وأشعر أني على مايرام وأتطلع للتعافي سريعا”.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وبشأن نتيجة فحص نائب الرئيس الأميركي، فقد أكد ديفين أومالي المتحدث باسم مايك بنس أن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها جاءت سلبية.

وذكر أومالي على “تويتر”: “هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء”.

من جانبه، تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المرتقبة جو بايدن الجمعة الشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا من “كوفيد-19”.

وقال بايدن: “نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته”.

ونشرت كامالا هاريس، التي اختارها بايدن نائبة له، تغريدة مشابهة قائلة إنها وزوجها دوغ “متضامنان مع عائلة ترامب بأكملها”.

روابط ذات صلة

‏إصدار لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

‏إصدار لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
السفير المعلمي يشارك في الحفل الافتراضي بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس الصين

السفير المعلمي يشارك في الحفل الافتراضي بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس الصين
الحج والعمرة تصدر 108,041 تصريحًا في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق “اعتمرنا”

الحج والعمرة تصدر 108,041 تصريحًا في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق “اعتمرنا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*