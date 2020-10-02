جامعة الحدود الشمالية تنظم ملتقى بعنوان (المستقبل القيادي للمرأة ورؤية 2030)

المناطق - عرعر

نظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية 2030 بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون الطالبات الملتقى الأول لتمكين وريادة المرأة القيادية بعنوان “المستقبل القيادي للمرأة ورؤية 2030” وذلك في يوم الأربعاء 30/ 9/ 2020م بحضور عدد من منسوبات الجامعة والطالبات وممثلات عن مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والخاصة، وعدد من رياديات الأعمال والنساء القياديات في المنطقة.

وقد هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على البيئة العملية التي تساهم في بناء المواهب القيادية، وتوضيح دور المرأة الريادي في إثراء هذه البيئة وعرض أمثلة لعدد من قصص النجاح والتجارب والنماذج وما واجهته المرأة من تحديات وعقبات عززت قدرتها في المثابرة والاستمرار بكل عزيمة لتحقيق أهدافها والوصول إلى الطموح والتميز، وقد تخلل برنامج الملتقى الذي أدارته سعادة المشرفة على القسم النسائي لمكتب الرؤية بالجامعة الأستاذة ريمة بنت عقيل المجلاد، عدد من النقاشات التي حاضر بها كل من: وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى بنت رمضان شاذلي، وعميدة كلية المجتمع بعرعر الدكتورة تهاني بنت فهد العنزي، ومساعدة مدير عام إدارة التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الأستاذة نورة بنت عبدالعزيز الفايز، كما شاركت الأستاذة عالية بنت كياد المجلاد ممثلة عن إدارة التميز المؤسسي – شعبة الجودة الشاملة بالأمن العام، وسعادة رئيسة البلدية النسائية الأستاذة نهلة بنت عبدالعزيز العويضة، حيث قدمن محاور الملتقى التي تضمنت: العوامل الأساسية التي تحتاجها المرأة في القرن 21، وتمكينها من صنع المستقبل القيادي، وعرض الاختلاف بين قائد الأمس واليوم، وأهم التحديات التي تواجه المرأة في المناصب القيادية، وكيفية التعامل معها، وما هو التصور للمستقبل القيادي للمرأة، وما هي الخطوات التي تتبعها المرأة لتصميم المستقبل الذي تحبه. وقد أجابت المحاضرات عن أسئلة المشاركات في الملتقى خلال الحوار وسط حضور كثيف لمشاركات من خارج الجامعة وداخلها، واللواتي أعربن عن تقديرهن وشكرهن لهذه المبادرة -التي نفذتها الجامعة عبر تقنية البث المرئي- متطلعات للمزيد من هذه الفعاليات التي تهم قطاع المرأة وتمكينها في مختلف مجالات المجتمع وتعزيز مكانتها وريادتها.