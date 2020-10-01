احدث الأخبار

المملكة ترأس اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة في منظمة الجمارك العالمية
أبرز المواد
 القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة
محليات
 إنجاز علمي.. أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة
أبرز المواد
 قتلى من “المرتزقة” في معارك كاراباخ.. ورصد أعدادهم
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تصادر (٣) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي
منطقة القصيم
 جامعة الحدود الشمالية تنظم ملتقى بعنوان (المستقبل القيادي للمرأة ورؤية 2030)
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير تركي بن طلال يعتمد تصاميم مشروع طريق الأمير سلطان في أبها
منطقة عسير
 البيت الأبيض يكشف حالة ترامب مع كورونا.. ومعنوياته
أبرز المواد
 ‏إصدار لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
أبرز المواد
 مدير تعليم حائل يلتقي مديرات ورئيسات مكاتب التعليم بالمنطقة
منوعات
 الأمير تركي بن طلال يدشن رحلة رحالين سعودي ومغربي إلى مدينة الرياض
الرياضة
المملكة ترأس اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة في منظمة الجمارك العالمية

المملكة ترأس اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة في منظمة الجمارك العالمية

أبرز المواد
القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة

القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة

محليات
إنجاز علمي.. أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

إنجاز علمي.. أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

أبرز المواد
قتلى من “المرتزقة” في معارك كاراباخ.. ورصد أعدادهم

قتلى من “المرتزقة” في معارك كاراباخ.. ورصد أعدادهم

أبرز المواد

أمانة القصيم تصادر (٣) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

أمانة القصيم تصادر (٣) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي
http://almnatiq.net/?p=908574
المناطق / بريدة

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية اليوم الجمعة ما يقارب من (٣) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومواد النظافة التالفة من سوق المقاصيص بمدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الفرق الرقابية بالأمانة وضمن أعمالها الدورية نفذت حملة رقابية مكثفة مساء اليوم الجمعة بالسوق وتم رصد ومصادرة الكميات المخالفة وتم إتلافها ، و وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين للإبلاغ عن كافة المخالفات الصحية عبر الإتصال بالرقم (٩٤٠) على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

شفاعة أمير القصيم تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة البدائع

شفاعة أمير القصيم تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة البدائع
محافظ البكيرية يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني

محافظ البكيرية يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني
محافظ البكيرية يرأس الاحتماع الدوري لرؤساء المراكز التابعة

محافظ البكيرية يرأس الاحتماع الدوري لرؤساء المراكز التابعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*