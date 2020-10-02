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مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني

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انطلاق “مزاد الإبل ” بحفرالباطن في نسخته الأولى اليوم

انطلاق “مزاد الإبل ” بحفرالباطن في نسخته الأولى اليوم
http://almnatiq.net/?p=908598
المناطق - حفرالباطن

انطلق عصر اليوم الجمعة بحفرالباطن مزاد الإبل ” الموسم الأول ” والذي يقام للمرة الأولى على طريق حفرالباطن-الدمام .
وشهد موقع المزاد توافد أعداد كبيرة من الزوار كما شهد تواجد أعداد كبيرة من ملاك الإبل بمحافظة حفرالباطن.
وشهد المزاد نشاط عمليات البيع والشراء في اليوم الأول من أيام المزاد ، حيث تعد حفر الباطن وجهة لعدد كبير من المستثمرين وملاك ومربي الإبل من مختلف محافظات المملكة فضلا عن وجود عدد كبير من أبناء المحافظة الذين يستثمرون في الإبل على مدى عقود طويلة.

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