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أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

منطقة جازان
أمين القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية

أمين القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية

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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات وهي في وضع التشغيل

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات وهي في وضع التشغيل

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فرنسا.. 136 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=908606
المناطق - واس

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” في مناطق المملكة كافة.
ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

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