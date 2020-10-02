فرنسا.. 136 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الجمعة، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وزادت حالات الإصابة بواقع 12148 ليرتفع مجملها إلى 589653 حالة.

وارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس إلى 32155 وفاة بعد تسجيل 136 حالة جديدة.

وبلغ عدد المرضى في العناية المركزة حتى الآن 1276 بزيادة 11 مصابا عن يوم الخميس، كما تم نقل 721 شخصا إلى المستشفى خلال اليوم الماضي.

وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتيرة موجة التفشي الأولى وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.

وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام في أوروبا في الفترة بين 17 مارس و11 مايو.