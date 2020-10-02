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أمين القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية

أمين القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية
http://almnatiq.net/?p=908617
المناطق - بريدة

استقبل أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم وعدد من أعضاء اللجنة، بمقر أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم احتياجات المحافظة من المشروعات النوعية والخدمية.

ورحب أمين منطقة القصيم بزيارة رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية، مؤكداً أن أمانة المنطقة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشروعاتها وخططها التنموية التي تسعى بشكل مكثف على العمل عليها بدعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة أهالي البكيرية بما تم الاطلاع عليه من جهود جبارة تقوم بها أمانة المنطقة ممثلة ببلدية البكيرية في المحافظة مقدماً شكره لأمين منطقة القصيم ولرئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة على الجهود المميزة والدائمة لخدمة المحافظة على جميع الاتجاهات .

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