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أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

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أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش
http://almnatiq.net/?p=908621
المناطق- أبوعريش -فضه عطيف :

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم بزيارة الى محافظة أبو عريش ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة لمتابعة الخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وزار سموه فور وصوله ، سد وادي جازان وشاهد عرضا مرئيا عن آلية وعمل السدود بالمنطقة ، كما استمع الى شرح مفصل من مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان م. محمد بن علي آل عطيف ، عن ابرز الفرص الاستثمارية وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل الجوانب الزراعية والسياحية والاستفادة من مقومات السدود ومميزاتها بما يعود بالنفع على المنطقة.
كما التقى سمو أمير منطقة جازان ، بمحافظ ابوعريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من مشايخ وعرائف قبائل المحافظة واستمع سموه لشرح عن الخدمات والمشاريع الجاري تنفيذها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها.
كما استمع سموه ، خلال لقاءه بالمشايخ الى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها ووجه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .
ونوه سموه ، في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- حضر الزيارة التفقدية وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

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