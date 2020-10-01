أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

المناطق- أبوعريش -فضه عطيف :

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم بزيارة الى محافظة أبو عريش ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة لمتابعة الخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وزار سموه فور وصوله ، سد وادي جازان وشاهد عرضا مرئيا عن آلية وعمل السدود بالمنطقة ، كما استمع الى شرح مفصل من مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان م. محمد بن علي آل عطيف ، عن ابرز الفرص الاستثمارية وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل الجوانب الزراعية والسياحية والاستفادة من مقومات السدود ومميزاتها بما يعود بالنفع على المنطقة.

كما التقى سمو أمير منطقة جازان ، بمحافظ ابوعريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من مشايخ وعرائف قبائل المحافظة واستمع سموه لشرح عن الخدمات والمشاريع الجاري تنفيذها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها.

كما استمع سموه ، خلال لقاءه بالمشايخ الى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها ووجه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

ونوه سموه ، في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- حضر الزيارة التفقدية وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.