رئيس جامعة الجوف كرم المشاركين في تنظيم وتنفيذ فعاليات اليومالوطني 90

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كرم رئيس جامعة الجوف أ.د. محمد بن عبدالله الشايع الجهات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 90 التي نفذتها الجامعة، وأوضح في كلمة قدمها بداية حفل التكريم أن الاحتفال باليوم الوطني واجب وطني يرسخ قيم الانتماء للوطن والوفاء والولاء لقيادته الحكيمة التي بذلت كل مايمكن من أجل توفير وسائل العيش الكريم لمواطني هذا البلد، وإكمال التشييد والبناء في مختلف الاتجاهات، رافعاً شكره للقيادة أيدها الله على دعمها المتواصل للجامعة.

كما أشاد د. الشايع بالفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية التي كانت على مستوى الحدث وظهرت بالصورة المشرفة ولله الحمد، وكذلك تنوعها ومناسبتها لطلبة الجامعة والمجتمع “وهذا أقل ما يمكن تقديمه بهذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي ينعم بالأمن والرخاء على أرض المملكة العربية السعودية، فهذه المناسبة تستحق الكثير من الوفاء والاعتزاز..”.

مثمناً دور عمادة شؤون الطلاب على ما قدمته من تنظيم وترتيب وإشراف لبرنامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وكذاك جميع الجهات المتعاونة من عمادات وإدارات.

وفي نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة مختلف فرق العمل التي شاركت في فعاليات اليوم الوطني 90.