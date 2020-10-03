احدث الأخبار

ترمب يغادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري
أبرز المواد
 خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا
أبرز المواد
 المملكة تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه تجاوزات وخروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: إزالة الأسلحة النووية أمرٌ حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف كرم المشاركين في تنظيم وتنفيذ فعاليات اليومالوطني 90
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش
منطقة جازان
 أمين القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية
منطقة القصيم
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات وهي في وضع التشغيل
منطقة الرياض
 فرنسا.. 136 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ماذا يحصل عند التخلي عن تناول اللحوم نهائيا؟
أبرز المواد
ترمب يغادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري

ترمب يغادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري

أبرز المواد
خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا

خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا

أبرز المواد
المملكة تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه تجاوزات وخروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

المملكة تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه تجاوزات وخروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا

الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا
http://almnatiq.net/?p=908633
المناطق - وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، الجمعة، أنه سيستخدم كل الخيارات المتاحة له في حال كررت تركيا استفزازاتها أحادية الجانب.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا، في بيان، لقبول دعوة قبرص للحوار لتسوية الخلافات البحرية، والامتناع عن انتهاك الحقوق السيادية لقبرص.

وأكد الاتحاد الأوروبي تضامنه “بشكل كامل” مع اليونان وقبرص، وطالب باحترام سيادتهما وحقوقهما.

وجاء في البيان: “ندعو لمؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرقي المتوسط وندعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية لبدء الاتصالات لتنظيمه”.

وأضاف “في حال تكرار تركيا لعملياتها أحادية الجانب أو استفزازاتها فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الخيارات المتاحة له”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد حذروا تركيا من أن بروكسل قد تفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان.

وردا على قمة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت، الخميس، قالت الخارجية التركية إن “تواصل استخدام لغة العقوبات أمر غير بنّاء. على الاتحاد الأوروبي أن يفهم الآن بأنه لن يصل إلى شيء من خلال هذا النوع من الخطابات”.

وخفت حدة التوترات في شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة منذ أن اتفقت أنقرة وأثينا على عقد محادثات الشهر الماضي.

روابط ذات صلة

ترمب يغادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري

ترمب يغادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري
خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا

خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا
المملكة تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه تجاوزات وخروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

المملكة تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه تجاوزات وخروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*