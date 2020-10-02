احدث الأخبار

الأمم المتحدة: إزالة الأسلحة النووية أمرٌ حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف كرم المشاركين في تنظيم وتنفيذ فعاليات اليومالوطني 90
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش
منطقة جازان
 أمين القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية
منطقة القصيم
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات وهي في وضع التشغيل
منطقة الرياض
 فرنسا.. 136 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ماذا يحصل عند التخلي عن تناول اللحوم نهائيا؟
أبرز المواد
 مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني
أبرز المواد
 انطلاق “مزاد الإبل ” بحفرالباطن في نسخته الأولى اليوم
المنطقة الشرقية
 دبي تعلن تعديل بروتوكول السفر من وإلى الإمارة
أبرز المواد
 المملكة ترأس اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة في منظمة الجمارك العالمية
أبرز المواد
الأمم المتحدة: إزالة الأسلحة النووية أمرٌ حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب

الأمم المتحدة: إزالة الأسلحة النووية أمرٌ حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا

الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا

أبرز المواد
رئيس جامعة الجوف كرم المشاركين في تنظيم وتنفيذ فعاليات اليومالوطني 90

رئيس جامعة الجوف كرم المشاركين في تنظيم وتنفيذ فعاليات اليومالوطني 90

منطقة الجوف
أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

أمير منطقة جازان يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

منطقة جازان

الأمم المتحدة: إزالة الأسلحة النووية أمرٌ حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب

الأمم المتحدة: إزالة الأسلحة النووية أمرٌ حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب
http://almnatiq.net/?p=908638
المناطق - الرياض

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في آخر فعالية رئيسة رفيعة المستوى على هامش المناقشة العامة للجمعية العامّة، أنّ إزالة الأسلحة النووية أمر حيوي لبقاء الحياة على هذا الكوكب.
وأبلغ الأمين العام، الوفود المشاركة في إحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، أنّ الطريقة الوحيدة لإزالة المخاطر النووية هي عبر القضاء على الأسلحة النووية بشكل كامل.
وحذر غوتيريش من “توقف وتراجع” التقدم نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، لا سيّما في بيئة يشوبها انعدام الثقة والتوتر بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وبرامج تحديث الترسانات للحصول على أسلحة أسرع وأكثر سريّة ودقة، بتكاليف وصفها الأمين بأنها “ببساطة تثير الذهول”.
وقال: “من المقرر أن تنتهي المعاهدة الوحيدة التي تقيّد حجم أكبر الترسانات النووية في العالم أوائل العام المقبل،ما يهدد بالعودة إلى المنافسة الإستراتيجية غير المقيَّدة “.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أن يعود العالم إلى مسار نزع السلاح النووي من أجل الأمن، مشيراً إلى أنه من الضروري لروسيا والولايات المتحدة، تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية الجديدة (ستارت)، بلا تأخير ولمدة أقصاها خمس سنوات.
كما شدد غوتيريش على أنّ “الدول التي تمتلك أسلحة نووية تتحمّل مسؤولية قيادة هذا المسعى، من خلال الوفاء بالتزامات نزع الأسلحة الحالية واتخاذ خطوات عملية للحد من المخاطر النووية”.
وأوضح أنه خاصة في بيئة الأمن الدولي المتوترة اليوم، ومع تصاعد الاحتكاك بين القوى الكبرى، فإنَّ مثل هذه الخطوات ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا

الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا
فرنسا.. 136 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا.. 136 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
ماذا يحصل عند التخلي عن تناول اللحوم نهائيا؟

ماذا يحصل عند التخلي عن تناول اللحوم نهائيا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*