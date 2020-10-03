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خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا

خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا

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خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا

خادم الحرمين يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بكورونا
http://almnatiq.net/?p=908645
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه ” .

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