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ترقية الزميل “الزائري” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=908652
جازان_فضه عطيف:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية سعادة مدير العلاقات العامة والإعلام بامارة منطقة جازان الأستاذ عادل بن أحمد الزائري إلى المرتبة العاشرة ؛ ويعد الزائري من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة وقد تدرج في عدة مناصب عملية وقيادية اكسبته خبرات كبيرة في مجال عمله.

من جانبه ؛ عبر الزميل الزائري عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ولسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود ؛ على هذه الثقة الكريمة التي ستكون دافعاً له لتقديم المزيد من العطاء في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي.

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