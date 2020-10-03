ترقية “العواجي” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان

جازان -فضه عطيف:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية مدير عام الدراسات الأمنية بإمارة منطقة جازان الأستاذ ابراهيم احمد عواجي إلى المرتبة العاشرة ؛ ويعد العواجي ، من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة وقد تدرج في عدة مناصب عملية وقيادية اكسبته خبرات كبيرة في مجال عمله.

من جانبه عبر العواجي ، عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ولسمو نائب أمير المنطقة ؛ على هذه الثقة الكريمة التي ستكون دافعاً له لتقديم المزيد من العطاء في سبيل خدمة الدين والوطن .