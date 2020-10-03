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انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي غدًا في الرياض

انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي غدًا في الرياض
http://almnatiq.net/?p=908662
المناطق - الرياض

ينطلق غدًا مزاد نادي الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، على مدار 43 يومًا في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في مَلهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المُستجد، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.
وحدّد نادي الصقور السعودي، الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول من نوعه، وذلك من الساعة الثامنة مساًء، حتى منتصف الليل داعياً الصقارين والمهتمين بالصقور إلى متابعة حسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة المواعيد والشروط الواجب توفرها للمشاركة في المزاد.
وأوضح النادي أنّ إقامة المزاد غداً ستكون على أول وثاني صقر سُجِّلا من الرياض وهما من نوع الشاهين.
ويأتي مزاد نادي الصقور السعودي، في إطار دعم المهتمين بالصقور، من خلال توفير منصة رسمية لبيع الصقور بشكل نظامي، عبر توثيق الصقر رسمياً، ومنح صاحبه شهادة تصدير للسفر في حال رغب بذلك.
وأكمل نادي الصقور السعودي استعداداته لانطلاق المزاد، من خلال تجهيز صالة مخصصة أقيمت على مساحة 2000 متر مربع، في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بمَلهم.

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