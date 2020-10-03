احدث الأخبار

نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان
أبرز المواد
 ما الدواء الذي سيستخدمه ترامب للعلاج من كورونا؟
أبرز المواد
 إذا كنت تعاني حب الشباب.. توقف عن هذا الطعام فورا
أبرز المواد
 أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”
أبرز المواد
 ضربة لريال مدريد.. نجم جديد يغيب عن صفوف الفريق
أبرز المواد
 إصابة ماني مهاجم ليفربول بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المزايا والتسهيلات التمويلية تزيد نسب الحجوزات في مشروعات “سكني” تحت الإنشاء
أبرز المواد
 انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي غدًا في الرياض
أبرز المواد
 الملك سلمان: أولوية «مجموعة العشرين» القصوى والآنية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها
أبرز المواد
 ولي العهد يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته
أبرز المواد
 ترقية “العواجي” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان
مجتمع المناطق
 ترقية الزميل “الزائري” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان
مجتمع المناطق
نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان

نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان

أبرز المواد
ما الدواء الذي سيستخدمه ترامب للعلاج من كورونا؟

ما الدواء الذي سيستخدمه ترامب للعلاج من كورونا؟

أبرز المواد
إذا كنت تعاني حب الشباب.. توقف عن هذا الطعام فورا

إذا كنت تعاني حب الشباب.. توقف عن هذا الطعام فورا

أبرز المواد
أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”

أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”

أبرز المواد

إذا كنت تعاني حب الشباب.. توقف عن هذا الطعام فورا

إذا كنت تعاني حب الشباب.. توقف عن هذا الطعام فورا
http://almnatiq.net/?p=908672
المناطق - الرياض

يعد حب الشباب اضطرابا جلديا شائعا، ومن المحتمل أن يصاب به أي شخص، لكن بعض الناس يكونون أكثر عرضة من غيرهم حتى يعانُوا بروز “الحبيبات” المزعجة.

ويقول خبراء الصحة إن الأشخاص الذين يعانون ظهور حب الشباب على جلدهم، يحتاجون إلى التقيد بعدد من النصائح حتى يتفادوا بروز وتفاقم الحبيبات الدهنية.

وينصح الخبراء من يصابون بحب الشباب بأن يواظبوا على تغيير غطاء الوسادة، من أجل تفادي بروز حب الشباب.

لكن الوقاية لا تقتصر على النظافة الشخصية ولا على ترك بعض الأطعمة التي يشاع أنها تزيد حب الشباب.

وبحسب موقع “شيفايندس”، فإن الوقاية من حب الشباب أو الإبقاء عليه غير بارز فوق الجلد، يتطلب الابتعاد عن غذاء صحي نتناوله جميعا وهو الأرز الأبيض.

ويعد الأرز الأبيض مادة مغذية وغنية بالكاربوهيدرات، لكنه غير مناسب لمن يعانون حب الشباب.

وبما أن الأرز غني بهذه الكربوهيدرات المصفاة، فإنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا الأمر يزيد من الالتهاب وبروز حب الشباب.

ويوضح الخبراء أن تأثير الكربوهيدرات المصفاة لا يقل ضررا عن الأطعمة الأخرى المشبعة بالسكر.

وتبعا لذلك، يحتاج الشخص الذي يعاني حب الشباب إلى أن يعوض الأرز الأبيض بحبوب تضم نسبة أعلى من الألياف مثل الأرز البني والكينوا و”الفارو”.

روابط ذات صلة

نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان

نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان
ما الدواء الذي سيستخدمه ترامب للعلاج من كورونا؟

ما الدواء الذي سيستخدمه ترامب للعلاج من كورونا؟
أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”

أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*