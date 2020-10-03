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ضربة لريال مدريد.. نجم جديد يغيب عن صفوف الفريق

ضربة لريال مدريد.. نجم جديد يغيب عن صفوف الفريق
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المناطق - الرياض

أعلن نادي ريال مدريد، الجمعة، عن إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال في رباط ركبته اليمنى، ما قد يبعده عن الملاعب لشهرين، ليلحق بالنجم البلجيكي إيدين هازارد.

وخضع اللاعب البالغ 28 عاما للفحوص الطبية، وتبين “إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى”، بحسب بيان النادي الملكي، من دون أن يحدد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، واكتفى بالقول أنه بانتظار تطور وضعه، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أنه قد يغيب عن بطل الدوري حتى شهرين.

وسيغيب كارفاخال عن مباراة الليغا، الأحد، ضد ليفانتي، ثم مباريات المنتخب الإسباني ضد البرتغال وديا ثم سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

ومن شبه المؤكد أن كارفاخال لن يكون بصحبة ريال مدريد حين يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الحالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إنتر ميلانو الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وتأسف مدرب إسبانيا لويس أنريكي لإصابة كارفاخال، قائلا الجمعة في مؤتمر صحفي إنه “خبر سيء، لاسيما بالنسبة للاعب. لدينا فكرة تقريبا عن اللاعب الذي سيحل بدلا منه، لكننا سنفصح عنه لاحقا”.

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