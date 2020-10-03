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ترمب في أول ظهور له بعد إصابته بفيروس كورونا: أعتقد أن حالتي جيدة لكن سأتوجه إلى “والتر ريد” لمزيد من الاطمئنان

ترمب في أول ظهور له بعد إصابته بفيروس كورونا: أعتقد أن حالتي جيدة لكن سأتوجه إلى “والتر ريد” لمزيد من الاطمئنان
http://almnatiq.net/?p=908688

أعلنت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض، امس (الجمعة)، أن الرئيس دونالد ترمب،

سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

وقالت مكيناني في بيان: «لا يزال الرئيس ترمب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم».

وأضافت: «بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصيه من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في مركز والتر ريد في الأيام القليلة القادمة».

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترمب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

 

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