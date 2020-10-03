احدث الأخبار

وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المملكة تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
أبرز المواد
 مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني
أبرز المواد
 ترمب في أول ظهور له بعد إصابته بفيروس كورونا: أعتقد أن حالتي جيدة لكن سأتوجه إلى “والتر ريد” لمزيد من الاطمئنان
أبرز المواد
 الصين تتهم الولايات المتحدة بالسعي لإعادة العالم إلى “عصر الغاب”
أبرز المواد
 نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان
أبرز المواد
 ما الدواء الذي سيستخدمه ترامب للعلاج من كورونا؟
أبرز المواد
 إذا كنت تعاني حب الشباب.. توقف عن هذا الطعام فورا
أبرز المواد
 أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”
أبرز المواد
وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة

وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة

أبرز المواد
البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
“الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=908692
المناطق - واس

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” في مناطق المملكة كافة.
ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

روابط ذات صلة

وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة

وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة
البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*