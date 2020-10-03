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الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=908698
المناطق - واس

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية أن حالات الوفيات جراء فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لبيانات الوزارة ارتفع عدد أصابات فيروس كورونا المستجد بالهند إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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