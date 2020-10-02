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“الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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“الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=908700
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – بدر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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