البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 708 وفيات بسبب المرض.

وطبقا لبيانا الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و 880523 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 145388​​​. وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.