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وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة

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وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة

وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة
http://almnatiq.net/?p=908706
المناطق - واس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي اليوم، أن الوضع الصحي في تونس دقيق، داعياً إلى ضرورة إتخاذ قرارات جريئة لمنع مزيد انتشار فيروس كورونا.
وقال خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب للحوار حول الوضع الصحي والتربوي والاجتماعي في البلاد، إن تونس سجلت الى حد اليوم أكثر من 19700 حالة مؤكدة بالفيروس ويقيم حالياً 375 مصاباً بالمستشفيات منهم 107 بأقسام الإنعاش و 42 بالعناية المركزة، الى جانب تسجيل 271 حالة وفاة.
وذكّر بأن المرحلة الوبائية، التي تعيشها البلاد اليوم، هي مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس، مفسراً بأن عزل المواطنين في هذه المرحلة لا يحميهم من العدوى ولذلك فإن تطبيق الحجر الصحي الشامل لم يعد الحل الأمثل لكسر حلقات العدوى.

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