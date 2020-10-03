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مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض

مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض
http://almnatiq.net/?p=908719
المناطق - وكالات

أصدر مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة أوامر لموظفيه بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة داخل المجمع الرئاسي، وبتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.

وصدر هذا التوجيه بعد ثبوت إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، مما دفع فريقه الطبي للتوصية بنقله إلى مستشفى عسكري للعلاج.

وأكد مسؤول أمريكي كبير، طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس الأمن أصدر هذا التوجيه في رسالة إلكترونية داخلية كشفت عنها شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية.

وألزمت الرسالة الإلكترونية كل موظفي مجلس الأمن القومي “بوضع كمامات في جميع الأماكن المشتركة، بما فيها منشآت الفحص الأمني، والمصاعد، والأروقة، ودورات المياه”.

وقبل ذلك لم يتلزم موظفو البيت الأبيض بوضع الكمامات بشكل دائم، بعدما شكك ترامب مرارا في فعاليتها، وسخر في بعض الأحيان من جدوى استخدامها، رغم تأكيد الخبراء على أن الالتزام بها ساهم في إنقاذ الأرواح.

ويضم مجلس الأمن القومي، المسؤول عن تنسيق السياسة الخارجية بين الوكالات الحكومية، أحد أكبر قطاعات الموظفين العاملين بمجمع البيت الأبيض.

وكان روبرت أوبراين، مستشار ترامب ورئيس مجلس الأمن القومي، أصيب بفيروس كورونا في أواخر يوليو الماضي، وعاد لعمله في مطلع أغسطس بعد تعافيه.

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